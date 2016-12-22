Коммунисты и новый глава Хакасии нашли замену сенатору Петренко

Новым сенатором от Хакасии станет 69-летний депутат городского совета Абакана Валерий Усатюк. Если бы в КПРФ знали, что выиграют выборы, они бы более тщательно отнеслись к подбору кандидатур в Совфед, говорит собеседник в партии

Валентина Петренко (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Победивший во втором туре выборов главы республики коммунист Валентин Коновалов назначит своим представителем в Совете Федерации секретаря Хакасского регионального отделения КПРФ по агитации и пропаганде, депутата горсовета Абакана Валерия Усатюка, рассказал РБК собеседник в новом руководстве региона и подтвердил источник в центральном комитете партии.

При регистрации кандидатом на выборы Коновалов внес три предложения по возможным кандидатурам в сенаторы: Валерия Шулбаева, бывшего депутата Верховного совета Валерия Лушникова и Усатюка.

По закону кандидат на должность главы региона представляет в региональный избирком список из трех кандидатур в сенаторы — один из них затем становится членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Приоритет отдается первому в списке, однако, если он отказывается, приоритет переходит следующему в списке.

Из трех кандидатур, представленных в списке, Усатюк — самый подходящий вариант, говорит собеседник РБК, близкий к руководству региона. «Шубаев и Лушников — научные работники, а Усатюк — один из руководителей республиканского отделения», — пояснил он, добавив, что окончательное решение еще не принято.

Собеседник в ЦК КПРФ подтвердил, что новым сенатором, «по всей видимости, станет Усатюк». «Две другие кандидатуры — это хорошие люди, преподаватели, кандидаты наук, хотя тоже в возрасте. Но они не совсем политики», — отметил он, подчеркнув, что Усатюк — «объективно наиболее подходящая кандидатура». Когда формировался список с кандидатурами в Совет Федерации от Коновалова полгода назад, у КПРФ не было большой уверенности в предстоящей победе, говорит коммунист. «Если бы было какое-то понимание [что Коновалов станет главой региона], конечно, можно было бы [составить список кандидатур в сенаторы] по-другому», — добавил он.

Шулбаев работает в Хакасском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории в должности заведующего сектором экономики и социологии, говорится на сайте учебного заведения. Новый сенатор должен сменить представителя экс-главы Хакасии Виктора Зимина Валентину Петренко. Она занимает кресло сенатора с апреля 2001 года. Сама Петренко отказалась комментировать РБК свой скорый уход из палаты.