«Известия» узнали о предложении акциза на колбасу и сосиски

В Экспертном совете при правительстве предложили ввести акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — в размере 160 рублей на 1 кг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники и проект программы «Укрепление общественного здоровья» — часть нацпроекта «Демография».
Как сообщает издание, инициативу уже поддержал Минздрав. Заявленной целью нового сбора является направление вырученных денег на производство здорового питания, так как колбасы, сосиски и бекон содержат канцерогены. По мнению источников «Известий», введение акциза может привести к подорожанию мясопродуктов на 30%.
12 ноября стало известно о предложении Экспертного совета при правительстве ввести акциз в 20% на сладкую газировку под тем же предлогом — защитить россиян от потребления продуктов с избыточным присутствием сахара, вызывающим ожирение и сопутствующие болезни. В Союзе производителей безалкогольных напитков заявили, что введение акциза приведет к росту цен на них, но не сделает россиян здоровее.