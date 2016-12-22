В Госдуме предложили запретить продажу газировки в школах

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил правительству запретить продавать газировку и сладости в образовательных учреждениях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обращение депутата.

В обращении к премьеру Дмитрию Медведеву парламентарий попросил «рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара».

Свищев также поддержал введение акцизов на газированные напитки, отметив, что подобная мера «окажет положительный эффект» на профилактику ожирения, если сборы будут направляться на борьбу с этим заболеванием.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на газированные напитки в размере 20%. По мнению совета, сбор должен способствовать переходу россиян к здоровому питанию. Отмечалось, что ожирением из-за избыточного потребления сахара страдают до 2 млн граждан, что составляет 1,3% населения страны. Однако президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков предупредил, что введение акциза приведет к росту цен, но не к улучшению здоровья россиян.

В конце сентября зампредседателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль также предлагал запретить продавать в школах шоколадные батончики, газировку и чипсы. Он заявил, что ассортимент школьных столовых нужно разнообразить фруктами, овощами, молочными продуктами, а также мармеладом и зефиром.