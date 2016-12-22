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Верховная рада в письме Пенсу призвала ввести новые санкции против России
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Верховная рада в письме Пенсу призвала ввести новые санкции против России
Конфликт в Азовском море, 10:58
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Верховная рада в письме Пенсу призвала ввести новые санкции против России

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий направил вице-президенту США Майклу Пенсу письмо с просьбой ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

«Мы призываем вас использовать все имеющиеся возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил на норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций», — говорится в письме.

В письме Парубий также проинформировал Пенса о введении в ряде областей Украины военного положения «в ответ на российскую агрессию».

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три украинских корабля: по данным ФСБ, суда нарушили российскую границу и не подчинились требованиям остановиться. После задержания корабли перевели в порт Керчи, а всех находившихся на борту украинских моряков арестовали и отправили в СИЗО «Лефортово».

Россия назвала инцидент намеренной провокацией, Киев считает действия Москвы агрессией. После введения в нескольких областях Украины военного положения сроком на 30 дней власти страны ограничили въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Россия обещала не вводить ответные ограничения для украинцев.

Генпрокурор Украины анонсировал новые санкции против россиян
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Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил о необходимости ввести санкции против ряда физлиц и юрлиц из России. По его словам, администрация президента Украины запросила списки тех, в отношении кого предлагается ввести ограничения. Президент Украины Петр Порошенко также призвал страны Запада ввести пакет «азовских санкций» против России.

Теги: Андрей Парубий , санкции , Майкл Пенс
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