Путин рассказал о встрече «на ногах» с Трампом

Президент России Владимир Путин по итогам встречи G 20 в Аргентине рассказал, что сумел пообщаться с главой США Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили инцидент в Черном море

На пресс-конференции в Буэнос-Айресе Путин рассказал, что поговорил с Трампом. По его словам, они обсудили ситуацию в Черном море. «У президента США своя позиция, я проинформировал его о нашей позиции», - сказал Путин.

Отвечая на вопрос по поводу срыва полноформатной беседы с американским президентом, Путин отметил, что это связано с провокацией в Черном море. При этом глава государства подчеркнул, что изначально идея встречи принадлежала американской стороне. Он напомнил, что намеревался поговорить с Трампом в Париже, однако тогда встреча не состоялась для того, чтобы не мешать мероприятиям, связанным со 100-летней годовщиной окончания Первой мировой войны.

Путин отметил, что встреча с Трампом «давно назрела» и выразил надежду на то, что она состоится, когда американская сторона будет к этому готова.

По мнению президента России, на переговорах с США необходимо обсудить планы Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), договор СНВ-3 о стратегической стабильности.

«Еще раньше мы говорили о сотрудничестве по другим направлениям, в том числе, по горячим точкам - таким как Сирия, Афганистан, Северная Корея», - сказал Путин.

Москва и Вашингтон договорились о встрече Путина и Трампа в Буэнос-Айресе, однако вечером 29 декабря американский президент сообщил в своем Twitter о том, что не будет проводить беседу с главой России. Объяснил он это инцидентом в Черном море. По словам Трампа, он рассчитывает на плодотворную встречу после урегулирования этой ситуации.