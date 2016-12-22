Госдума призвала мировых политиков осудить Киев за ситуацию в Керчи

Четыре фракции Госдумы поддержали обращение к парламентам мира и межпарламентским организациям в связи с инцидентом у Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Депутаты Государственной думы решительно осуждают действия украинских властей и их внешних покровителей», — говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что депутаты хотят донести до зарубежных парламентариев «объективную информацию об угрозе региональной безопасности в результате ряда противоправных акций со стороны руководства Украины и оценку этой угрозы».

По мнению депутатов, виновником обострения ситуации является президент Украины Петр Порошенко. В Госдуме подчеркивают, что он пытается «переломить ситуацию в свою пользу» в преддверии президентских выборов.

Депутаты также призвали международных политиков оценить курс Киева и сделать все возможное, чтобы предотвратить угрозу миру со стороны «цепляющегося за власть» Порошенко.

Российские пограничники 25 ноября задержали три украинских военных судна, применив оружие. В ФСБ отметили, что украинские военнослужащие вошли в территориальные воды России без разрешения и не реагировали на требования остановиться. Моряков и находившихся на борту сотрудников СБУ арестовали и обвинили в незаконном пересечении границы. Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение до 26 декабря.

Президент России Владимир Путин также называл инцидент с кораблями ВМС Украины провокацией в интересах Порошенко, а также «нечистоплотной игрой в интересах подавления политических оппонентов».