Названы дата и место прощания с писателем Битовым

Прощание с писателем Андреем Битовым, скончавшимся в возрасте 81 года, пройдет в Большом зале Центрального дома литераторов 7 декабря. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

«В пятницу в 12:00 в Большом зале ЦДЛ пройдет гражданская панихида», — сказала она. Битов умер накануне в больнице в Москве.

Писатель родился в 1937 году в Ленинграде. Во время блокады его эвакуировали из города. Битов занялся писательством в середине 1950-х годов. В начале 1970-х он написал роман «Пушкинский дом», посвященный шестидесятнику Леве Одоевцеву, однако в СССР его опубликовали только в 1987 году. Он также был одним из создателей запрещенного в Советском Союзе альманаха «Метрополь».

Русский ПЕН-центр, основателем которого является писатель, называет творчество Битова одним из главных образцов русского постмодернизма. В 1993 году Франция удостоила его ордена «за заслуги в искусстве и литературе».