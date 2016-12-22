Умер писатель Андрей Битов

Андрей Битов (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

В возрасте 81 года скончался писатель Андрей Битов. Об этом сообщили в Facebook литературный критик Галина Юзефович, а также поэт Лев Рубинштейн. Информацию подтвердила внучка Битова Полина, сообщает ТАСС. По ее словам, он умер в больнице в Москве.

Русский ПЕН-центр называет писателя одним из главных образцов русского постмодернизма.

Битов родился в 1937 году в Ленинграде и во время блокады был эвакуирован из города. Он начал писать в середине 1950-х годах, его тексты публиковались с 1960-х годов. В 1965 году он стал членом Союза писателей.

В начале 1970-х годов он написал роман «Пушкинский дом» о жизни шестидесятника Левы Одоевцева, в Советском Союзе он был опубликован только в 1987 году, до этого ходил в самиздате. В конце десятилетия Битов стал одним из создателей альманаха «Метрополь», который также был запрещен в СССР. После составления альманаха его уволили из Московского литературного института, где он преподавал, также власти ввели запрет на публикацию его произведений. Писателю закрыли выезд за границу.

В конце 1980-х годов Битов стал одним из основателей ПЕН-клуба, а с 1991 года возглавлял русский ПЕН-центр.

Битов был в 1987 году удостоен ордена «Знак почета», в 2018 году — ордена Дружбы. Франция в 1993 году наградила его орденом «За заслуги в искусстве и литературе».