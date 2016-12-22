На Сицилии задержали 46 членов мафиозной группы «Коза ностра»

В сицилийской провинции Палермо арестовали 46 членов мафиозной группировки «Коза ностра». Об этом сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Салвини в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что их обвиняют в вымогательстве, поджогах и нападениях. La Repubblica сообщает, что в их числе оказался глава синдиката 80-летний Сеттимино Минео, который официально работал ювелиром. По данным правоохранителей, он возглавил «Коза ностра» после смерти Тото Риина, приговоренного к двум пожизненным заключениям, в тюремной больнице города Парма.

По данным следствия, «Коза ностра» с 1993 года не проводила собраний кланов и проводила реорганизацию. Минео назначили «крестным отцом» в мае этого года, пишет издание.

В начале октября на Сицилии задержали сына представителя «Коза ностра». В июле в Реджо-ди-Калабрия задержали более 30 мафиози.