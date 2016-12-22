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На Сицилии задержали одного из самых разыскиваемых членов «Коза ностра»
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На Сицилии задержали одного из самых разыскиваемых членов «Коза ностра»
Общество, 16:40
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На Сицилии задержали одного из самых разыскиваемых членов «Коза ностра»

Итальянская полиция совместно с Европейским полицейским агентством (Европол) задержала на Сицилии одного из самых разыскиваемых членов группировки «Коза ностра». Об этом сообщается на сайте Европола.

Он был задержан 1 октября в деревне Вита коммуны Трапани. По данным Европола, он является сыном одного из самых видных представителей мафии «Коза ностра». Итальянские власти разыскивали его с 2016 года, он подозревается в причастности к тройному убийству в 2006 году на севере Италии.

Агентство Ansa уточняет, что речь идет о 52-летнем Вито Марино. Его отец, Джироламо Марино, был убит лидером «Коза ностра» Маттео Денаро в 1986 году. По данным агентства, Марино-младший убил семью Коттарелли на их вилле в Брешии в августе 2006 года.

В апреле на Сицилии задержали 22 предполагаемых пособников Денаро. Следствие идентифицировало преступную сеть, которую глава «Коза ностра» использовал для передачи закодированных посланий для Денаро от других мафиози. Маттео Денаро возглавил «Коза ностра» после задержания в 2007 году главаря организации Сальваторе Ло Пикколо.

Теги: мафия , Италия , задержание , коза ностра
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