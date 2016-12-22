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В Италии задержали 38 человек по подозрению в принадлежности к мафии
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В Италии задержали 38 человек по подозрению в принадлежности к мафии
Общество, 12:21
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В Италии задержали 38 человек по подозрению в принадлежности к мафии

В городе Реджо-ди-Калабрия на юге Италии задержали 31 человека по подозрению в причастности к мафии. Об этом сообщает агентство АНСА.

Задержанные подозреваются в принадлежности к преступной группировке «Ндрангета», незаконном обороте наркотиков и оружия, вымогательстве и других преступлениях. В частности, следствие считает, что эти люди имеют отношение к ввозу тонны кокаина из Южной Америки и гашиша из Испании и Марокко, которые должны были быть реализованы в Ломбардии, Пьемонте и на Сицилии.

В апреле на Сицилии были задержаны 22 предполагаемых пособника главы группировки «Коза Ностра» Маттео Денаро. Последний является самым разыскиваемым мафиози в Италии — он скрывается с 1993 года. Денаро возглавил «Коза Ностра», после того как в 2007 году был задержан главарь этой группировки Сальваторе Ло Пикколо вместе со своим сыном в доме близ Палермо.

Теги: мафия , Италия , задержание
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