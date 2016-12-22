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СМИ узнали причину «исчезновения» задержанных украинских катеров
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СМИ узнали причину «исчезновения» задержанных украинских катеров
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СМИ узнали причину «исчезновения» задержанных украинских катеров
Два артиллерийских катера были перешвартованы на другую причальную стенку, где они «меньше мешают», рассказали в правоохранительных органах в Крыму. ВМС Украины начали проверку сообщений о том, что задержанные корабли «пропали»
Фото: Алла Дмитриева / Reuters

Украинские катера «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны Россией при попытке пройти по Керченскому проливу в конце ноября, были перешвартованы на другую причальную стенку в порту Керчи, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма.

Собеседник телеканала «Звезда» в пограничном управлении Крыма сказал, что украинские катера занимали «чужое место», а «береговая охрана ютилась где попало». Их перевели «туда, где они меньше мешают», добавил источник.

Ранее об этом же сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Три корабля украинских ВМС были задержаны Россией вместе с моряками 25 ноября. Как утверждает Москва, катера нарушили российскую госграницу и отказались остановиться, из-за чего по ним был открыт огонь. Следовавший в составе конвоя буксир «Яны Капу» был протаранен российским патрульным катером. Украинские корабли после задержания были транспортированы в порт Керчи, находившиеся на них 24 моряка были арестованы. Им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что российская сторона была заранее уведомлена о маршруте их следования, а задержание кораблей является актом вооруженной агрессии. В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны приняли решение ввести в стране военное положение, это решение утвердила Верховная рада. Военное положение вводится в десяти областях Украины на срок 30 дней.

3 декабря портал «Керчь Инфо» обратил внимание на то, что два украинских катера, «Никополь» и «Бердянск», из порта Керчи пропали. У причальной стенки остался лишь буксир «Яны Капу». Проверку этой информации в тот же день начало командование Военно-морских сил Украины.

Авторы: Андрей Гатинский, Георгий Тадтаев.
Теги: Крым
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