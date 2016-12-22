Песков рассказал о не складывающемся диалоге с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог с США не складывается, несмотря необходимость обсуждения стратегических вопросов. Об этом представитель Кремля заявил журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Такое ощущение есть, вы знаете, диалог не складывается, несмотря на определенные планы, на проделанную домашнюю работу с двух сторон», — сказал он.

Песков отметил, что планы неоднократно переверстывались, несмотря на важные стратегические вопросы. Он добавил, что в Кремле сожалеют в связи с этим.

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин должны были провести встречу на полях саммита G20 в Аргентине, который проходил с 30 ноября по 1 декабря. Однако накануне открытия саммита Трамп через Twitter заявил об отмене встречи с Путиным. Он объяснил это тем, что Россия не вернула Украине моряков и корабли, задержанные у Керченского пролива.

По словам Пескова, главной темой встречи должен был стать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что планировалось «наметить пути диалога» по договору.