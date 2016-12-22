Трамп потребовал назначить своему экс-адвокату максимальный тюремный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат заслуживает максимального тюремного срока, так как он дал ложные показания, чтобы добиться смягчения наказания. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Майкл Коэн просит суд не приговаривать его к тюремному заключению. Вы имеете в виду, что он может совершать все ужасные, не относящиеся к Трампу вещи, которые связаны с махинациями, большими кредитами и тому подобным, и не отбыть длительный тюремный срок?» — задался вопросом президент.

По мнению Трампа, Коэн занимается сочинительством историй, чтобы добиться выгоды для себя. Глава государства также добавил, что Коэн должен получить максимально возможный тюремный срок.

При этом Трамп упомянул своего экс-советника по политическим вопросам Роджера Стоуна, который, как отметил президент, заявил о том, что никогда не давал показаний против него. «Приятно осознавать, что некоторые люди все еще обладают мужеством», — заключил глава Белого дома.