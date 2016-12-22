Сенатор США выступил за отправку в Черное море кораблей НАТО

Сенатор конгресса США от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире передачи Meet the Press на телеканале NBC выступил за то, чтобы отправить в Черное море военные корабли США и альянса НАТО. Запись этого фрагмента опубликована в Twitter передачи.

Он сказал, что поддерживает решение президента США Дональда Трампа не проводить встречу с Путиным во время саммита G20. «Путин — человек, признающий силу и территорию, слова для него немного значат, а действия — много. Поэтому, мне кажется, нам нужно делать больше. Я бы призвал отправить корабли в Черное море», — сказал Баррассо.

Ведущий переспросил его: «Вы бы так и отреагировали — взяли бы и послали корабли в Черное море?»

«Я бы заставил еще и НАТО так поступить, чтобы показать украинцам, что мы с ними, чтобы показать России, что международное право надо соблюдать», — ответил сенатор. Он также высказался за поставки оружия на Украину.

Эскалация между Украиной и Россией, вызванная попыткой украинских военных кораблей пройти по Керченскому проливу без разрешения российских пограничников, стала причиной отмены планировавшейся встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидалось, что она состоится 1 декабря в Буэнос-Айресе на полях саммита G20. Трамп 29 ноября сообщил, что отменяет встречу из-за отказа Москвы освободить украинских моряков.

В итоге вместо планировавшихся контактов два лидера поговорили «на ногах», рассказал позднее Путин.

Украина расценила произошедшее как агрессию и ввела в отдельных областях военное положение.