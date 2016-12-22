Песков подтвердил перенос послания Путина Федеральному собранию

Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 2019 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В декабре [текущего года] послания не будет», — сказал он, при этом не назвав конкретную дату обращения президента к собранию.

В ноябре Песков допускал, что Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию в конце 2018 года. «В этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже», — подчеркивал пресс-секретарь.

При этом большая пресс-конференция Путина состоится 20 декабря, место ее проведения Песков не назвал. О дате проведения пресс-конференции еще в середине ноября сообщали источники РБК, близкие к администрации президента.

В последний раз российский лидер выступал с посланием Федеральному собранию 1 марта. Во время обращения президент призвал обеспечить технологический прорыв страны, достичь «должного уровня благосостояния», проявить «волю для дерзновенного результативного труда», а также рассказал о новинках отечественного ВПК.

В частности, Владимир Путин сообщил о новом ракетном комплексе «Авангард», гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал» и стратегическом ракетном комплексе «Сармат». Президент также уделил внимание проблемам экологии, здравоохранения, налоговой сферы и городской инфраструктуры.