В Кремле определились с датой ежегодной пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина может состояться 20 декабря. На сегодняшний день эта дата в Кремле значится в качестве основной, рассказали источники РБК

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Большая пресс-конференция Владимира Путина для российских и иностранных журналистов может состояться 20 декабря, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и подтвердил собеседник на телевизионном рынке. На сегодняшний день в Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказали близкие к администрации президента источники РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу РБК прокомментировать информацию сказал: о дате пресс-конференции «сообщим своевременно».

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В этом году пройдет 14-я по счету большая пресс-конференция главы государства. Ответы на вопросы российских и иностранных журналистов — традиционный формат, который Путин использует с 2001 года. В бытность премьер-министром таких пресс-конференций он не проводил.​

Первая пресс-конференция президента была и самой короткой — 1 час 35 минут. Рекордным по времени стало общение с журналистами по окончании его второго срока — 4 часа 40 минут. Путин ответил на 106 вопросов.

Прошлогодняя пресс-конференция главы государства длилась почти 3 часа 50 минут.

Во время своего первого и второго президентского сроков Путин отвечал на вопросы журналистов в Кремле.

Начиная с 2012 года, после избрания Путина на третий срок, его пресс-конференции проходили в Центре международной торговли.

Среди наиболее ярких моментов предыдущих пресс-конференций — заявление о помиловании Михаила Ходорковского. ​В 2008 году, незадолго до того, как стать премьер-министром, глава государства оценил свою работу во время первых двух сроков — «все эти восемь лет пахал как раб на галерах, с утра до ночи».