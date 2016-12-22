Песков не исключил обращения Путина Федеральному собранию в 2019 году

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, скорее всего, состоится в 2019 году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Пока нет сроков проведения послания, они скоро будут определены. В этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. Я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится в следующем году», — сказал он.
Песков добавил, что большая пресс-конференция Путина состоится в декабре, и такой традиционный формат сохранится.
Источники РБК рассказали, что 14-я пресс-конференция главы государства для российских и иностранных журналистов может состояться 20 декабря. По словам близких к администрации президента источников, в Кремле считают эту дату основной и ориентируются на нее.