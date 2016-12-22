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Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции Путина
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Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции Путина
Политика, 15:31
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Кремль подтвердил дату большой пресс-конференции Путина
В этом году традиционная встреча Владимира Путина с российскими и иностранными журналистами состоится 20 декабря. Ранее ту же дату называли источники РБК
Большая пресс-конференция Владимира Путина, 2017 год (Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС)

Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая традиционно проводится в конце года, состоится 20 декабря. Об этом в пятницу объявила пресс-служба Кремля, сообщив о начале аккредитации журналистов на мероприятие.

Из сообщения Кремля следует, что пресс-конференция начнется в 12:00, но место ее проведения пока не названо, его обещают сообщить позднее.

О том, что большая пресс-конференция российского президента, вероятнее всего, пройдет именно 20 декабря,​ еще в середине ноября сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По их словам, Кремль рассматривал эту дату в качестве основной.

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Традиционно в большой пресс-конференции Путина участвуют как российские, так и иностранные журналисты. В этом году большая пресс-конференция президента будет проводиться в 14-й раз. Впервые она прошла в 2001 году после первого избрания Путина на пост президента. С тех пор данное мероприятие проводится ежегодно, за исключением периода, когда Путин занимал пост премьер-министра. Формат был возобновлен после его избрания на третий срок в 2012 году.

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В прошлом году большая пресс-конференция Путина продлилась почти 3 часа 50 минут. До сих пор рекордной по времени остается пресс-конференция 2008 года — тогда общение с журналистами продолжалось 4 часа 40 минут.
Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Владимир Путин , журналисты
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