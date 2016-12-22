В Москве эвакуировали два торговых центра

В торговом центре «Солнцево-Парк» произошло возгорание, посетителей и работников ТЦ эвакуировали до приезда спасателей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Возникло возгорание в электрощитовой на первом этаже здания на ул. Летчика Ульянина, 5. Пожар был ликвидирован до приезда спасателей, администрация приняла решение вывести всех людей из издания», — сказали в пресс-службе. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб уточняет, что были эвакуированы около 400 человек. ​

Кроме того, из торгового центра «Иридиум» в Зеленограде после анонимного звонка о минировании эвакуировали 520 человек, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Об этом также пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сотрудники оперативных служб проверяют все помещения здания. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что у них нет информации об этом.

В конце ноября несколько тысяч человек эвакуировали из десяти торговых центров в Москве после сообщений о минировании. По словам представителей экстренных служб, звонки поступали из-за рубежа. После проверок полицейские не обнаружили подозрительных предметов в эвакуированных ТЦ.