Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве

Полицейские не обнаружили подозрительных предметов в эвакуированных торговых центрах в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«По всем сообщениям, которые поступали в органы внутренних дел, проведены проверки, подозрительных предметов не обнаружено», — рассказали в пресс-службе.
Ранее несколько тысяч человек эвакуировали из десяти торговых центров в Москве из-за сообщений о минировании. Сотрудники и посетители были выведены из торговых центров «Европейский», «Капитолий», «Атриум», «Горбушкин двор», «Мегаполис», «Цветной», «Звездочка», «Город» и «Вива».
«РИА Новости» также сообщало, что эвакуация проводилась и на Киевском вокзале, однако в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО РБК опровергли эту информацию.
Представитель экстренных служб рассказал агентству, что звонки об угрозе взрыва поступали из-за рубежа. Он отметил, что всего эвакуировали 4,5 тыс. человек.