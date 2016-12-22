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Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве
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Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве
Общество, 16:25
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Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве

Полицейские не обнаружили подозрительных предметов в эвакуированных торговых центрах в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По всем сообщениям, которые поступали в органы внутренних дел, проведены проверки, подозрительных предметов не обнаружено», — рассказали в пресс-службе.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Ранее несколько тысяч человек эвакуировали из десяти торговых центров в Москве из-за сообщений о минировании. Сотрудники и посетители были выведены из торговых центров «Европейский», «Капитолий», «Атриум», «Горбушкин двор», «Мегаполис», «Цветной», «Звездочка», «Город» и «Вива».

«РИА Новости» также сообщало, что эвакуация проводилась и на Киевском вокзале, однако в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО РБК опровергли эту информацию.

В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за звонков о минировании
Общество

Представитель экстренных служб рассказал агентству, что звонки об угрозе взрыва поступали из-за рубежа. Он отметил, что всего эвакуировали 4,5 тыс. человек.

Теги: Москва , эвакуация , угроза взрыва , торговые центры
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