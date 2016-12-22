«РИА Новости» сообщило о зарубежном происхождении звонков о минировании

Версию с иностранным следом власти отрабатывали и после прошлогодней волны звонков, писал РБК. Из-за новых сообщений о бомбах в Москве в среду эвакуировали тысячи человек из десятка торговых центров

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Крупные торговые центры в Москве были в среду эвакуированы из-за анонимных звонков, поступивших из других стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, имя и должность которого в сообщении не приводится. Не уточняется и то, о какой службе идет речь.

Собеседник агентства добавил, что в среду из десяти торговых центров в Москве и из здания Киевского вокзала эвакуировали около 4,5 тыс. человек. В пресс-службе управления МВД на транспорте и в пресс-службе РЖД ранее в разговоре с РБК опровергли эвакуацию на Киевском вокзале.

В московском главке МЧС отказались ответить на вопрос РБК об «иностранном следе». «Такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Удаленное минирование

Аналогичная информация появлялась и в прошлом году, когда волна звонков о минировании зданий и других объектов прокатилась по нескольким регионам. После очередного вала звонков в сентябре 2017 года ФСБ установила, как рассказывали источники РБК, что это была централизованная атака, которая велась из-за рубежа. Злоумышленники использовали при этом технологию IP-телефонии. Как рассказывал знакомый с деятельностью одного из отделов ФСБ источник, «злоумышленник, используя IP-телефонию, может подставлять любой номер звонящего, в том числе номера реальных непричастных абонентов из любой точки мира».

Источники РБК в МВД отмечали, что ложные звонки могли быть частью атаки со стороны международной хакерской группировки. Злоумышленники, по словам собеседников РБК, написали программу, которая генерировала поток телефонных звонков на объекты инфраструктуры.

В прошлом году в МВД оценили ущерб от анонимных звонков о минировании в 300 млн руб.