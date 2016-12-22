Глава МИ-6 призвал Россию перестать недооценивать Запад

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер призвал Россию перестать недооценивать Запад. Об этом он заявил во время выступления в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, передает Reuters.

По его словам, Россия занимает позицию «вечной конфронтации» с западными странами и пытается «подорвать наш образ жизни». При этом Лондон не стремится дестабилизировать ситуацию в России.

«Россия использовала военное химоружие на территории Великобритании. Наше намерение состоит в том, чтобы Россия пришла к выводу: какие бы выгоды, по ее мнению, она не получила бы от своей деятельности, они не стоят риска», — сказал Янгер.

Накануне британские СМИ опубликовали выдержки из выступления Янгера. По словам главы секретной службы, Британия будет готова нанести ответный удар России и другим потенциально враждебным странам.

В Лондоне обвиняют Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в марте этого года. В Москве отрицают все обвинения. По данным Скотленд-Ярда, к отравлению причастны Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Британии считают сотрудниками ГРУ. По словам самих Петрова и Боширова, они работают в фитнес-индустрии и прибыли в Солсбери в качестве туристов.