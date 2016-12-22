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Отравление Скрипалей , 02:48
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Посольство ответило на фильм Би-би-си об отравлении Скрипалей

Российское посольство в Великобритании прокомментировало документальный фильм телеканала Би-би-си об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, отметив, что сами они в кадре не появились. Об этом говорится в комментарии на сайте дипмиссии.

«Бросается в глаза отсутствие в кадре самих Скрипалей, равно как и какой-либо информации об их местонахождении, состоянии здоровья и статусе», — подчеркнули в посольстве, отметив, что в фильме есть интервью с родственниками Скрипалей, а также химиком Вилом Мирзояновым, которого называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок.

В посольстве добавили, что британская полиция ранее опубликовала несколько видеозаписей, представленных в фильме. «Выходит, «независимая» «Би-би-си» тщательно координирует свои действия с «независимыми» правоохранительными органами?», — заявили в дипмиссии, предположим, что «координация осуществляется выше» и ее целью является отвлечь внимание от обсуждения выхода Великобритании из Евросоюза.

В дипмиссии считают, что вместо фактов в фильме представлены «разного рода инсинуации и размышления». «На протяжении всего фильма зрителю навязывается мысль о том, что Россия имела мотив «убрать» С.Скрипаля», — говорится в сообщении посольства.

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Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей

При этом российский взгляд на произошедшее в фильме не представлен, подчеркнули в посольстве. Там добавили, что представители Би-би-си не связывались с посольством, хотя в фильме говорится, что российские дипломаты отказались от комментариев.

«В случае обращения мы бы подробно изложили наши претензии к арогантному поведению», — добавили в посольстве.

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Полиция рассказала о степени опасности остатков «Новичка» в Солсбери

Ранее координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон рассказал в документальном фильме Би-би-си, что нервно-паралитического вещества, найденного после отравления в Солсбери, хватило бы для убийства тысячи человек.

Скрипалей нашли без сознания в начале марта в Солсбери. Позже власти Великобритании заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» и обвинили Россию в случившемся. В Лондоне считают, что «Новичок» нанесли на ручку двери дома Скрипалей. В Москве причастность к отравлению неоднократно отрицали.

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Захарова заявила об использовании Bellingcat западными спецслужбами

Подозреваемыми в отравлении Скрипалей Лондон назвал россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, отметив, что это, вероятно, не их настоящие имена. Сами россияне в интервью RT заявили, что приехали в Солсбери в качестве туристов, чтобы посмотреть на «знаменитый собор». Позже издания The Insider и Bellingcat сообщили, что под именем Боширова скрывается Герой России полковник Анатолий Чепига, а Петрова зовут Александр Мишкин, он военный врач и также Герой России.

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