Посольство ответило на фильм Би-би-си об отравлении Скрипалей

Российское посольство в Великобритании прокомментировало документальный фильм телеканала Би-би-си об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, отметив, что сами они в кадре не появились. Об этом говорится в комментарии на сайте дипмиссии.

«Бросается в глаза отсутствие в кадре самих Скрипалей, равно как и какой-либо информации об их местонахождении, состоянии здоровья и статусе», — подчеркнули в посольстве, отметив, что в фильме есть интервью с родственниками Скрипалей, а также химиком Вилом Мирзояновым, которого называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок.

В посольстве добавили, что британская полиция ранее опубликовала несколько видеозаписей, представленных в фильме. «Выходит, «независимая» «Би-би-си» тщательно координирует свои действия с «независимыми» правоохранительными органами?», — заявили в дипмиссии, предположим, что «координация осуществляется выше» и ее целью является отвлечь внимание от обсуждения выхода Великобритании из Евросоюза.

В дипмиссии считают, что вместо фактов в фильме представлены «разного рода инсинуации и размышления». «На протяжении всего фильма зрителю навязывается мысль о том, что Россия имела мотив «убрать» С.Скрипаля», — говорится в сообщении посольства.