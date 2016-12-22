Anonymous выложили новые документы по борьбе с российской пропагандой

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы британского проекта Integrity Initiative, который занимается борьбой с дезинформацией и привлекает внимание к «угрозе» западным демократиям со стороны России.

«Ни организация, ни ее спонсоры не выполнили требования и не дали гарантий в том, что сеть кластеров будет использоваться только для противодействия российской политике дезинформации», — говорится в сообщении хакеров.

Они отметили, что не получили никакой реакции со стороны лидеров Евросоюза и международных организаций, «хотя люди во многих странах проявили большую обеспокоенность по этому поводу». Хакеры заявили, что будут публиковать документы, пока требования о проведении открытого расследования деятельности проекта Integrity Initiative не будут выполнены на общеевропейском уровне.

Новые документы касаются Германии, Испании и Греции. В частности, один из документов представляет собой «поддельное доказательство» вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, который распространялся среди испанских политиков и СМИ.

Хакерская группа опубликовала первые документы в ноябре, из которых следовало, что проект создан для противостояния России и создания кластеров специалистов в разных странах. Однако эксперты WikiLeaks пришли к выводу, что часть из них фальсифицирована. При этом в проекте Integrity Initiative подтвердили, что некоторые из них настоящие. Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании запрос ​с разъяснением относительно подлинности документов.

