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WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России
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WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России
Политика, 23:07
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WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России
Часть из выложенных хакерами документов, которые якобы принадлежали британскому проекту Integrity Initiative, может быть подделкой, пришли к выводу в WikiLeaks. Среди бумаг была инструкция по противодействию дезинформации России
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Эксперты WikiLeaks проанализировали опубликованные группой Anonymous документы, которые, по словам хакеров, принадлежат британскому проекту Integrity Initiative (​занимается «борьбой с пропагандой и дезинформацией») и пришли к выводу, что часть из них «демонстрирует признаки фальсификаций». Об этом говорится в сообщении на официальной странице WikiLeaks в Twitter.

Речь идет о документах, которые анонимные хакеры опубликовали накануне. Среди бумаг были руководства, в которых говорилось, что британский проект подразумевает создание кластеров специалистов в политических, военных, академических и других областях, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране. Помимо этого, среди размещенных хакерами документов была «инструкция по противодействию российской дезинформации». Integrity Initiative, согласно данным на его сайте, не связан с государством напрямую, но сотрудничает с различными ведомствами британского правительства.

«Предполагаемые внутренние документы британской правительственной «антироссийской» сети влияния, ориентированные главным образом на Европу и США, появляются на сайте, который, как утверждается, часто используется российскими государственными хакерами», — говорится в сообщении WikiLeaks. Специалисты, по информации представителей организации, проанализировали эти документы и выяснили, что «часть из них демонстрирует признаки фабрикаций». Какие именно бумаги эксперты WikiLeaks заподозрили в подделке, в организации не уточнили, как и не предоставили остальных комментариев по поводу проделанного специалистами анализа.

Документы, якобы принадлежавшие Integrity Initiative, были размещены анонимными хакерами на сайте cyberguerrilla.org. В качестве примеров «российской дезинформации» в одном из ее документов назывались освещение катастрофы Boeing рейса MH17 в Донбассе, применение химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне, а также отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Для того, чтобы противостоять подобной «дезинформацией» в размещенной хакерами инструкции советовалось «считать это упражнением в логике» и «ясно и рационально объяснять, почему то, что продвигается, — неправда».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: WikiLeaks , хакеры , пропаганда
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