Москва запросила у Лондона разъяснений по утечкам от Anonymous

Москва запросила у Лондона разъяснений по утечкам от Anonymous

Речь идет о британском проекте Integrity Initiative. Анонимные хакеры ранее выложили якобы принадлежащие данному проекту документы, где представлены инструкции по борьбе с российской пропагандой

Фото: Mark Makela / Reuters

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании запрос ​с разъяснением относительно подлинности документов, якобы принадлежащих британскому проекту Integrity Initiative, выложенных хакерами Anonymous. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

Из обнародованных хакерами документов следовало, что Integrity Initiative создан с целью информационного противостояния России и создания кластеров специалистов в разных странах, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране. Деятельность проекта якобы финансируется правительством Великобритании.

«Нам известно о публикациях относительно деятельности данной структуры, в которых, помимо прочего, указывается на ее финансирование по линии британского правительства, а также на организацию в ее рамках программ, направленных на очернение образа России на территории суверенных европейских государств», — сообщил пресс-секретарь российского посольства, уточнив, что в МИД России направлен запрос с разъяснениями относительно подлинности этих документов.

До получения официального ответа посольство предложило не торопиться с выводами. ​«Если опубликованная информация подтвердится, то речь будет идти уже о неприкрытом вмешательстве во внутренние дела независимых государств, подтвержденном конкретными фактами, а не бездоказательными утверждениями, к которым регулярно прибегает официальный Лондон, оправдывая свою русофобскую политику», — сказано в заявлении российского посольства.