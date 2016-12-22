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Москва запросила у Лондона разъяснений по утечкам от Anonymous
Речь идет о британском проекте Integrity Initiative. Анонимные хакеры ранее выложили якобы принадлежащие данному проекту документы, где представлены инструкции по борьбе с российской пропагандой
Фото: Mark Makela / Reuters

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании запрос ​с разъяснением относительно подлинности документов, якобы принадлежащих британскому проекту Integrity Initiative, выложенных хакерами Anonymous. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

Из обнародованных хакерами документов следовало, что Integrity Initiative создан с целью информационного противостояния России и создания кластеров специалистов в разных странах, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране. Деятельность проекта якобы финансируется правительством Великобритании.

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Хакеры опубликовали британские инструкции по борьбе с пропагандой России

«Нам известно о публикациях относительно деятельности данной структуры, в которых, помимо прочего, указывается на ее финансирование по линии британского правительства, а также на организацию в ее рамках программ, направленных на очернение образа России на территории суверенных европейских государств», — сообщил пресс-секретарь российского посольства, уточнив, что в МИД России направлен запрос с разъяснениями относительно подлинности этих документов.

До получения официального ответа посольство предложило не торопиться с выводами. ​«Если опубликованная информация подтвердится, то речь будет идти уже о неприкрытом вмешательстве во внутренние дела независимых государств, подтвержденном конкретными фактами, а не бездоказательными утверждениями, к которым регулярно прибегает официальный Лондон, оправдывая свою русофобскую политику», — сказано в заявлении российского посольства.

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WikiLeaks нашла подделку в хакерских документах против пропаганды России

В опубликованных хакерами документах также была представлена инструкцию по противодействию российской дезинформации. В качестве примеров «российской дезинформации» приводилось освещение катастрофы рейса MH17 в Донбассе, применение химоружия в Сирии в Хан-Шейхуне, отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Для того, чтобы противостоять подобной «дезинформации», инструкция советовала «считать это упражнением в логике» и «ясно и рационально объяснять, почему то, что продвигается, — неправда».

Автор: Мария Бондаренко
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Хакеры опубликовали британские инструкции по борьбе с пропагандой России
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