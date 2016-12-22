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Хакеры опубликовали британские инструкции по борьбе с пропагандой России
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Хакеры опубликовали британские инструкции по борьбе с пропагандой России
Политика, 23 ноя, 23:52
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Хакеры опубликовали британские инструкции по борьбе с пропагандой России
Группа Anonymous опубликовала документы, как они утверждают, британского проекта Integrity Initiative, который занимается привлечением внимания к угрозе западным демократиям со стороны России
Фото: Mark Makela / Reuters

Анонимные хакеры опубликовали документы британского проекта Integrity Initiative, созданного Институтом госуправления (Institute for Statecraft) и Свободным университетом Брюсселя в 2015 году. Проект занимается «привлечением внимания политиков, лидеров мнений и других заинтересованных сторон к угрозе, которую Россия представляет для демократических институтов в Великобритании, Европе и Северной Америке», говорится в руководстве Integrity Initiative, опубликованном хакерами Anonymous.

Integrity Initiative это публичный проект. На его сайте указано, что он работает в Британии, не связан с государством напрямую, но сотрудничает с различными ведомствами правительства Великобритании. «Мы — сеть людей и организаций со всей Европы, занимающаяся борьбой с пропагандой и дезинформацией», — сказано на сайте организации.

Руководство Integrity Initiative, опубликованное хакерами, датировано 30 мая 2018 года. В нем говорится, что проект подразумевает создание кластеров специалистов в политических, военных, академических и других областях, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране.

Затраты Integrity Initiative на 2018/19 финансовый год (12 месяцев, заканчивающиеся 31 марта 2019 года) оцениваются в £1,9 млн. Из финансовой отчетности следует, что для участников всех кластеров запланированы образовательные мероприятия, брифинги, семинары. В отчетности нет сведений о каких-либо выплатах участникам кластеров.

Сейчас созданы девять таких кластеров (в Испании, Франции, Германии и других странах), планируется создание еще 18, в том числе в США и Восточной Европе. В кластере, действующем в Британии, состоят финансист Hermitage Capital Уильям Браудер и исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков, следует из таблицы, опубликованной хакерами. Вывод о степени их причастности к деятельность кластера из этой таблицы сделать нельзя.

На запрос РБК Ашурков ответил, что адрес его электронной почты есть в списке рассылки Institute of Statecraft. «Я ходил на пару презентаций там, когда были интересные спикеры, — сказал он. — Насколько я понимаю, хакеры украли базу данных адресов этого заведения, а околокремлевские тролли придумали, что это часть какого-то пропагандистского проекта английских властей». Он добавил, что о таком проекте (Integrity Initiative) не слышал «и тем более средств по нему не получал».

Хакеры также выложили инструкцию по противодействию российской дезинформации. В качестве ее примеров приведены освещение катастрофы Boeing рейса MH17 в Донбассе, применение химоружия в Сирии в Хан-Шейхуне, отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В отношении MH17 в инструкции отмечается, что в сущности дезинформация оказалась успешной, так как Кремлю удалось «убедить людей на Западе, что ситуация настолько запутана, что лучше не доверять ни одной из версий, чем обвинять Россию».

В инструкции подробно описываются методы противодействия дезинформации. «При опровержении дезинформации важно не попасть в ловушку, посчитав это упражнением в логике, — говорится в инструкции. — Если дезинформация полагается на эмоции, противостоять ей стоит спокойно, ясно и рационально объяснив, почему то, что продвигается — неправда».

Авторы: Павел Казарновский, Валерий Романов.
Теги: российские хакеры
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