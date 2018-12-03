Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выразил слова поддержки болельщику, который выбежал на поле во втором тайме матча против столичного «Локомотива». Об этом капитан «Спартака» написал в Instagram.
«Хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку», — заявил футболист.
Кроме того, он выразил надежду на то, что фанат не получит серьезное наказание за свой поступок.
Помимо этого Глушаков признался в любви к «Спартаку», отметив, что сейчас в его жизни идет не самый простой период. «Что бы ни происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках или еще каких-либо персонах. Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его», — подчеркнул Глушаков.