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Bristol-Myers Squibb $58 (+12,42%) прогноз Barclays Capital к 28.11.19 Купить
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Общество ,
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Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выразил слова поддержки болельщику, который выбежал на поле во втором тайме матча против столичного «Локомотива». Об этом капитан «Спартака» написал в Instagram.

«Хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку», — заявил футболист.

Кроме того, он выразил надежду на то, что фанат не получит серьезное наказание за свой поступок.

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Второй за неделю болельщик выбежал на поле в ходе матча «Спартака»

Помимо этого Глушаков признался в любви к «Спартаку», отметив, что сейчас в его жизни идет не самый простой период. «Что бы ни происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках или еще каких-либо персонах. Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его», — подчеркнул Глушаков.

Ранее объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» выступило с заявлением, обвинив Глушакова в незаслуженной победе на выборах капитана и действиях в личных интересах в ущерб командным. Также фанаты призывали владельца «Спартака» Леонида Федуна отстранить полузащитника от основного состава и продать в ближайшее трансферное окно.

Болельщики считают, что Глушаков вел внутрикомандную борьбу против бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, отправленного в отставку в октябре. По ходу последних матчей фанаты неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес хавбека.

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В четверг, 29 ноября, во время домашнего матча «Спартака» против венского «Рапида» в рамках Лиги Европы болельщик выскочил на поле и подбежал к Глушакову. Они начали толкать друг друга, пока болельщика не вывели с поля. Свое поведение фанат объяснил «акцией против Глушакова», суть которой он объяснил призывом к игроку покинуть «Спартак». Он добавил, что перепалка началась после того, как футболист первый ударил его в грудь.

Накануне в игре «Спартака» и «Локомотива» еще один болельщик выбежал на поле и направился в сторону Глушакова, однако сотрудники стадиона не позволили молодому человеку добежать до капитана «Спартака».

Теги: болельщик, «Спартак»
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