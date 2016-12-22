Выбежавшего на поле болельщика «Спартака» арестовали на 10 суток

Болельщика «Спартака», выбежавшего на поле после матча с венским «Рапидом», арестовали на 10 суток, заявил он изданию Championat.com.

«Приговор вынесен. Я арестован на 10 суток. А также получил запрет на пять лет на посещение всех матчей», — рассказал он изданию.

​Арест болельщика подтверждает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Болельщик «Спартака» выбежал на поле после матча московского клуба с венским «Рапидом» 29 ноября. В этом матче пятого тура Лиги Европы «Спартак» проиграл со счетом 1:2. Болельщик подбежал к полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову. Они начали толкать друг друга, пока болельщика не вывели с поля. Против фаната завели административное дело по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Свое поведение болельщик объяснил «акцией против Глушакова», суть которой он объяснил призывом к игроку покинуть «Спартак». Он добавил, что перепалка началась после того, как футболист первый ударил его в грудь.