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Второй за месяц болельщик выбежал на поле на матче «Спартака»
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Второй за месяц болельщик выбежал на поле на матче «Спартака»
Политика, 22:22
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Второй за месяц болельщик выбежал на поле на матче «Спартака»

Болельщик выбежал на поле во время матча «Спартак» — «Локомотив» и направился в сторону полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Об этом сообщает ТАСС.

Болельщик выбежал на поле во втором тайме матча 16-го тура чемпионата России по футболу «Спартаком» и «Локомотивом». Фаната остановили стюарды в центре поля.

В предыдущий раз болельщик «Спартака» выбежал на поле после его матча с венским «Рапидом» 29 ноября, где московский клуб проиграл. Он подбежал к полузащитнику клуба Денису Глушакову, после чего началась потасовка. Свое поведение болельщик объяснил «акцией против Глушакова», по которой фанаты клуба «Спартак» пытаются донести до спортсмена необходимость покинуть клуб. Болельщика арестовали на 10 суток и запретили пять лет посещать футбольные матчи.

Теги: «Спартак» , болельщик
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