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Болельщик «Спартака» объяснил свое поведение во время матча Лиги Европы
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Болельщик «Спартака» объяснил свое поведение во время матча Лиги Европы
Общество, 29 ноя, 23:04
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Болельщик «Спартака» объяснил свое поведение во время матча Лиги Европы

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов рассказал РБК, что выбежал на поле во время матча пятого тура Лиги Европы с венским «Рапидом» с целью призвать капитана Дениса Глушакова уйти из клуба.

«Это было в рамках акции против Глушакова. Я выбежал на поле, нашел Глушакова, подбежал к нему, и он меня ударил в область груди. Я хотел ему сказать, что пора уходить из команды, что тебе у нас не место», — отметил он.

Голунов считает, что Глушаков недостоин капитанской повязки, так как его «не поддерживают трибуны». «Думаю, что ему нужно уйти в отпуск, обдумать все свои решения и дела», — добавил он.

Болельщик пояснил, что пройти на поле ему не составило труда и что он хотел только устно высказать футболисту свою позицию.

Болельщик выбежал на поле во время матча московской футбольной команды «Спартак» и венского «Рапида». В полиции рассказали, что против него возбудили административное дело по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

В этом мачте московская команда уступила австрийцам со счетом 1:2, что стало первым домашним поражением «Спартака» в Лиге Европы.

Теги: «Спартак» , болельщик
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