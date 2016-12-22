Болельщик «Спартака» объяснил свое поведение во время матча Лиги Европы

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов рассказал РБК, что выбежал на поле во время матча пятого тура Лиги Европы с венским «Рапидом» с целью призвать капитана Дениса Глушакова уйти из клуба.

«Это было в рамках акции против Глушакова. Я выбежал на поле, нашел Глушакова, подбежал к нему, и он меня ударил в область груди. Я хотел ему сказать, что пора уходить из команды, что тебе у нас не место», — отметил он.

Голунов считает, что Глушаков недостоин капитанской повязки, так как его «не поддерживают трибуны». «Думаю, что ему нужно уйти в отпуск, обдумать все свои решения и дела», — добавил он.

Болельщик пояснил, что пройти на поле ему не составило труда и что он хотел только устно высказать футболисту свою позицию.

Болельщик выбежал на поле во время матча московской футбольной команды «Спартак» и венского «Рапида». В полиции рассказали, что против него возбудили административное дело по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

В этом мачте московская команда уступила австрийцам со счетом 1:2, что стало первым домашним поражением «Спартака» в Лиге Европы.