В Кремле заявили о полной готовности встречи Путина и Трампа в Аргентине

Сорвавшаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была полностью подготовлена. Об этом заявил в эфире «России 1» помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что были согласованы время и место проведения встречи, а также те вопросы, которые президенты могли бы обсудить в первую очередь. «Теперь снова предстоят переговоры с тем, чтобы подготовить эту встречу», — отметил Ушаков.

Президенты России и США должны были провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки», который проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Однако за день до начала мероприятия Трамп написал в Twitter, что отменяет встречу с Путиным из-за задержания российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе. Глава США также заявил, что встретится с российским коллегой «в подходящее время», но не на G20.

На полях саммита президенты пообщались «на ногах». По словам Путина, в ходе беседы они обсудили ситуацию в Черном море. Президент России проинформировал американского коллегу о позиции Москвы.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских катера и буксир, нарушивших госграницу России. Украинская сторона утверждает, что предупреждала Россию о маневрах. Также были задержаны 24 украинских моряка. Суд в Крыму арестовал их на два месяца.