ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,50 66,40 EUR Нал. 76,59 75,49 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4160,80 -82,30 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
В Кремле заявили о полной готовности встречи Путина и Трампа в Аргентине
Лента новостей
S7 рассказала об инциденте на борту с участием группы «Чайф» 16:12, Общество Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 16:10, РБК и Mastercard Кубок мира по биатлону начался с победы сборной Норвегии 15:45, Спорт «Ростех» заявил о завершении испытаний системы артразведки «Пенициллин» 15:29, Технологии и медиа Кремль сообщил о попытках Вашингтона дополнить заявления Трампа в Twitter 15:20, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 15:00, РБК и Thomson Reuters В Кремле заявили о полной готовности встречи Путина и Трампа в Аргентине 15:00, Политика Сборная России узнала соперников в отборочном турнире Евро-2020 14:55, Спорт В Тбилиси задержали семерых украинцев за незаконный оборот оружия 14:34, Общество МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве 14:13, Общество Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020. Онлайн 14:00, Спорт Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 13:50, РБК и Белая Дача Порошенко заявил о планах России захватить Бердянск и Мариуполь 13:35, Политика Футболист «Спартака» Ещенко впервые рассказал о конфликте с Каррерой 13:14, Спорт Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции 13:02, Политика В МИДе слова Путина об украинцах объяснили «добрыми намерениями» 13:02, Политика МВД рассказало о ситуации с раненой женщиной на станции «Лубянка» 12:40, Общество Израильская полиция рекомендовала обвинить чету Нетаньяху во взятках 12:35, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 12:31, РБК, Jardin и Greenfield Президент UFC назвал максимальный срок отстранения Нурмагомедова за драку 12:30, Спорт Украинский омбудсмен получила от Москальковой данные о моряках 12:25, Общество Умер американский актер Кен Берри 11:47, Общество Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море 11:44, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 11:08, РБК и Whirlpool Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты 10:58, Политика Измерители разошлись в оценке самого «мощного» паспорта в мире 10:54, Общество Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира по боксу из Украины 10:40, Спорт Минстрой заявил о подготовке программы для решения проблемы дольщиков 10:27, Общество
В Кремле заявили о полной готовности встречи Путина и Трампа в Аргентине
Политика, 15:00
0
В Кремле заявили о полной готовности встречи Путина и Трампа в Аргентине

Сорвавшаяся встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была полностью подготовлена. Об этом заявил в эфире «России 1» помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что были согласованы время и место проведения встречи, а также те вопросы, которые президенты могли бы обсудить в первую очередь. «Теперь снова предстоят переговоры с тем, чтобы подготовить эту встречу», — отметил Ушаков.

Песков заявил о росте напряженности из-за отмены встречи Путина и Трампа
Политика

Президенты России и США должны были провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки», который проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Однако за день до начала мероприятия Трамп написал в Twitter, что отменяет встречу с Путиным из-за задержания российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе. Глава США также заявил, что встретится с российским коллегой «в подходящее время», но не на G20. 

На полях саммита президенты пообщались «на ногах». По словам Путина, в ходе беседы они обсудили ситуацию в Черном море. Президент России проинформировал американского коллегу о позиции Москвы.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских катера и буксир, нарушивших госграницу России. Украинская сторона утверждает, что предупреждала Россию о маневрах. Также были задержаны 24 украинских моряка. Суд в Крыму арестовал их на два месяца.

Теги: Юрий Ушаков , Владимир Путин , Дональд Трамп
Главное
В МИДе слова Путина об украинцах объяснили «добрыми намерениями» Политика
Материалы по теме
Путин рассказал о встрече «на ногах» с Трампом Политика
Песков ответил на условие Госдепа для встречи Трампа с Путиным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter