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Песков заявил о росте напряженности из-за отмены встречи Путина и Трампа
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Песков заявил о росте напряженности из-за отмены встречи Путина и Трампа
Политика, 01:03
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Песков заявил о росте напряженности из-за отмены встречи Путина и Трампа
Без обсуждения «жизненно важных вопросов» будет возрастать напряженность в отношениях двух стран и в мире, заявили в Кремле. Ранее Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным
Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Отсутствие обсуждения Россией и США ключевых вопросов приведет к росту напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом Владимиром Путиным из-за событий в Керченском проливе.

По словам Пескова, обсуждение Москвой и Вашингтоном «острых вопросов» — «в интересах не только народов двух стран, но и стран Европы, Юго-Восточной Азии, всего мира». «Чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем к большей напряженности это приводит», — сказал пресс-секретарь Кремля. Российская сторона сожалеет, что обсуждение «жизненно важных вопросов откладывается на неопределенные перспективы», добавил Песков.

В то же время Россия готова к продолжению диалога, но не будет сама инициировать новые переговоры Путина и Трампа. «Мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента [США. — РБК] созреют», — сказал он.

В субботу, 1 декабря, Путин вместо встречи с Трампом проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. ​«Да, действительно, в воскресенье в первой половине дня будет встреча с президентом Турции», — подтвердил Песков.

В четверг, 29 ноября, Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с Владимиром Путиным, которая должна была пройти на полях саммита G20 в Аргентине. Причиной отмены переговоров Трамп назвал события в Керченском проливе, а именно задержание Россией украинских кораблей и их экипажей. «Нам не нравится, что произошло, мы не довольны тем, что случилось», — пояснил позднее свою позиции американский лидер.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп
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