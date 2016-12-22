МВД рассказало о ситуации с раненой женщиной на станции «Лубянка»

Женщина, обратившаяся за помощью на станции метро «Лубянка», получила ножевые ранения за пределами метрополитена. Об этом РБК сообщил дежурный офицер пресс-службы столичного ГУ МВД.
По его словам, инцидент произошел 1 декабря. «Во время обхода на станции «Лубянка» сотрудник УВД на московском метрополитене обратил внимание на женщину, сидящую на лавочке на платформе. Он подошел к пассажирке, которая рассказала, что неизвестный нанес ей ножевые ранения за пределами московского метро», — сказал представитель ГУ МВД. После этого сотрудник полиции вызвал скорую и проинформировал о случившемся родственников пострадавшей.
Прибывшие на место медики обнаружили у женщины множественные колото-резаные ранения, она была госпитализирована в ГКБ им. Боткина.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено дело по ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью).
В сентябре на Курском вокзале неизвестный нанес ранения двум людям. Нападавший был вооружен ножом. Он был задержан сотрудниками полиции.