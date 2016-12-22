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Появилось видео вооруженного нападения на Курском вокзале
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Появилось видео вооруженного нападения на Курском вокзале
Общество, 14:34
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Появилось видео вооруженного нападения на Курском вокзале

Следственный комитет опубликовал ​на своем канале в «Там-Там» видео вооруженного нападения мужчины на людей на Курском вокзале.

Видео: Следком

По факту нападения следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек, сообщили РБК в СКР. «Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают подозреваемого и очевидцев. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Курском вокзале в 04:10 мск в зале ожидания мужчина, вооруженный кухонным ножом, нанес ранения молодому человеку и женщине. Пострадавшие были госпитализированы. По данным следствия, 55-летний ранее судимый мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений.

В СКР уточнили, что в рамках уголовного дела следователи также дадут оценку действиям обеспечивавших безопасность на Курском вокзале охранников и сотрудников полиции.​

Теги: нападение , Курский вокзал
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