Неизвестный с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала

В зале ожидания Курского вокзала мужчина напал с ножом на людей, два человека ранены. Нападавший был задержан

Фото: Никита Попов / РБК

На Курском вокзале неизвестный нанес ранения двум людям, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу правления на транспорте МВД России по ЦФО. Нападавший был вооружен ножом, его мотивы пока неизвестны.

«В дежурную часть УТ МВД России по ЦФО поступила информация о том, что на Курском вокзале в 04:10 в зале ожидания железнодорожного вокзала неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам. Они госпитализированы в ГКБ», — рассказали в пресс-службе. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.

По информации телеканала РЕН-ТВ, мужчина был вооружен кухонным ножом. Он нанес ранения молодому человеку и женщине. На видеозаписи, опубликованной телеканалом, видно, что нападение произошло вблизи салона «Билайн».

В ночь на 3 сентября на станции «Курская» в Москве был застрелен полицейский. Нападавший был задержан сотрудником полиции для проверки документов. Однако по пути он выхватил у полицейского табельный пистолет и выстрелил, после чего скрылся. Утром 3 сентября был задержан подозреваемый в нападении, уроженец Киргизии Нурдан Муратов. 5 сентября по решению суда он был арестован на два месяца. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника полиции). Свою вину Муратов не признал, заявив, что лишь слышал стрельбу.