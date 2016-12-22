ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,77 69,43 EUR Нал. 81,84 80,43 USD Бирж. 70,29 +0,37 EUR Бирж. 81,36 +0,56 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6269,20 -109,70 IMOEX 2326,84 +0,22% RTSI 1042,83 -0,73% Brent 77,25 +1,03% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Неизвестный с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
Лента новостей
Очередные минимумы и 15% рост курса Dogecoin: главные новости криптовалют 13:24, Крипто Без конкуренции и наблюдателей: как прошли выборы в Москве и Подмосковье 13:23, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:21, РБК и Сбербанк Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб. 13:19, Финансы «Ростех» начнет производить бионанороботов для борьбы с раком 13:17, Технологии и медиа Путин назвал итоги выборов «демонстрацией ресурса доверия граждан» 13:10, Политика «Живой экран» и гимнастика: как проходит самое массовое шоу КНДР 12:57, Фотогалерея  В правительстве одобрили продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду 12:53, Бизнес Белоусов призвал угольщиков делиться сверхдоходами от расширения БАМа 12:53, Бизнес Сергей Семенов — РБК: «Энергоэффективность дают 100% окупаемости» 12:49, РБК и Schneider Electric Горькая доля: как покупатели квартир взыскивают неустойки с застройщиков 12:47, Строительство  В Ливии террористы атаковали штаб-квартиру нефтяной компании 12:35, Общество Путин поспорил с Дитрихом о дополнительных средствах от акцизов 12:29, Политика Глава АвтоВАЗа: «При определенных событиях нам придется поднять цены» 12:24, Авто В Минкультуры рассказали про ограничивающий число показов фильмов закон 12:24, Общество Представитель Путина рассказал об идее «территории киборгов» на Русском 12:23, Технологии и медиа Зинедин Зидан анонсировал скорое возвращение к тренерской работе 12:14, Спорт Совершившего наезд на пешеходов уроженца Киргизии заподозрили в убийстве 12:10, Общество В Кургане возбудили дело за попытку кражи мощей Александра Невского 11:59, Общество Почему нефтегазовым компаниям стоит покупать оборудование в России 11:59, Партнерский материал Безопасность в день выборов в Москве обеспечивали 28,4 тыс. силовиков 11:58, Общество Citigroup разрабатывает инструмент для инвестирования в криптовалюты 11:54, Крипто Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля на толпу в Москве 11:46, Общество «Чертова дюжина» партий сможет избираться в Госдуму без сбора подписей 11:44, Политика Врачи без бумаг: каким будет электронное здравоохранение 11:39, Партнерский материал Специалисты объяснили появление пустот в бетоне космодрома Восточный 11:37, Общество Владелец арестованного танкера «Механик Погодин» обратился к Порошенко 11:31, Политика История большого провала: как трейдер разорил банк английской королевы 11:30, Quote
Неизвестный с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
Общество, 06:46
0
Неизвестный с ножом напал на людей в зале ожидания Курского вокзала
В зале ожидания Курского вокзала мужчина напал с ножом на людей, два человека ранены. Нападавший был задержан
Фото: Никита Попов / РБК

На Курском вокзале неизвестный нанес ранения двум людям, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу правления на транспорте МВД России по ЦФО. Нападавший был вооружен ножом, его мотивы пока неизвестны.

«В дежурную часть УТ МВД России по ЦФО поступила информация о том, что на Курском вокзале в 04:10 в зале ожидания железнодорожного вокзала неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам. Они госпитализированы в ГКБ», — рассказали в пресс-службе. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.

По информации телеканала РЕН-ТВ, мужчина был вооружен кухонным ножом. Он нанес ранения молодому человеку и женщине. На видеозаписи, опубликованной телеканалом, видно, что нападение произошло вблизи салона «Билайн».

В ночь на 3 сентября на станции «Курская» в Москве был застрелен полицейский. Нападавший был задержан сотрудником полиции для проверки документов. Однако по пути он выхватил у полицейского табельный пистолет и выстрелил, после чего скрылся. Утром 3 сентября был задержан подозреваемый в нападении, уроженец Киргизии Нурдан Муратов. 5 сентября по решению суда он был арестован на два месяца. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника полиции). Свою вину Муратов не признал, заявив, что лишь слышал стрельбу.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Курский вокзал
Главное
Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб. Финансы
Материалы по теме
В Париже неизвестный с ножом ранил семь человек Общество
В Бразилии мужчина с ножом ранил кандидата в президенты Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter