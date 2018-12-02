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Lockheed Martin $366 (+22,21%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
CBS $70 (+28,02%) прогноз RBC Capital Markets к 29.11.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $58 (+12,42%) прогноз Barclays Capital к 28.11.19 Купить
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Меркель в Буэнос-Айресе поужинала в обычном ресторане

Канцлер Германии Ангела Меркель после саммита «Большой двадцатки» поужинала в ресторане Буэнос-Айреса в районе Палермо. Об этом сообщает Clarin.

Как отмечает издание, канцлер отправилась в ресторан Don Julio и «удивила посетителей». Около заведения скопились много прохожих, которые аплодировали Меркель, когда она уезжала. Как уточняет La Nacion, в заведении она попробовала национальное аргентинское блюдо из жареного мяса «Асадо», а также сфотографировалась с его сотрудниками.

30 ноября стало известно, что у самолета Меркель обнаружили неисправность. По данным Spiegel, произошла поломка в системе внутренней связи самолета. Газета Rheinische Post со ссылкой на источники писала, что силы безопасности Германии не исключили «криминального следа» в случившемся. В результате на саммит G20 Меркель прибыла рейсом авиакомпании Iberia.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.

Теги: Ангела Меркель, ужин, Аргентина
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