Меркель в Буэнос-Айресе поужинала в обычном ресторане

Канцлер Германии Ангела Меркель после саммита «Большой двадцатки» поужинала в ресторане Буэнос-Айреса в районе Палермо. Об этом сообщает Clarin.

Как отмечает издание, канцлер отправилась в ресторан Don Julio и «удивила посетителей». Около заведения скопились много прохожих, которые аплодировали Меркель, когда она уезжала. Как уточняет La Nacion, в заведении она попробовала национальное аргентинское блюдо из жареного мяса «Асадо», а также сфотографировалась с его сотрудниками.

30 ноября стало известно, что у самолета Меркель обнаружили неисправность. По данным Spiegel, произошла поломка в системе внутренней связи самолета. Газета Rheinische Post со ссылкой на источники писала, что силы безопасности Германии не исключили «криминального следа» в случившемся. В результате на саммит G20 Меркель прибыла рейсом авиакомпании Iberia.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.