СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель

Правительство ФРГ подозревает, что у технической неполадки с самолетом канцлера Ангелы Меркель, из-за которой она не смогла вовремя вылететь на саммит G20 в Аргентине, может быть «криминальный след». Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным издания, Меркель обсудила инцидент с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен в Кельне. Собеседники газеты заявили, что дело будет рассматриваться как «криминальное». Расследование инцидента будут вести «во всех направлениях», сообщили источники издания в правительстве.

29 ноября Ангеле Меркель пришлось вернуться в Германию спустя час после вылета на саммит G20 из-за технических неполадок с лайнером Konrad Adenauer. Самолет приземлился в Кельне.

Из-за инцидента Меркель пропустит первый день саммита. Как ожидается, она и вице-канцлер Германии, министр финансов Олаф Шольц прибудут в Аргентину не ранее вечера 30 ноября.