ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,22 66,28 EUR Нал. 76,41 75,44 USD Бирж. 66,79 +0,58 EUR Бирж. 75,90 +0,50 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4134,10 -226,30 IMOEX 2383,53 -0,63% RTSI 1124,20 -1,50% Brent 59,06 -0,54% DJIA 25338,13 -0,11% Nasdaq 7273,08 -0,25%
СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель
Лента новостей
В задержании украинских кораблей участвовали три российских ведомства 13:16, Общество Самолет прервал взлет в Шереметьево из-за рабочего на ВПП 13:06, Общество Новая Mazda 3: обзор и первые впечатления 12:59, Авто Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 12:57, РБК и Открытие Бывший начальник арестованной в США Бутиной ушел с поста зама Набиуллиной 12:57, Политика Синоптики рассказали о декабрьской погоде в России 12:50, Общество Когда майнинг снова станет выгодным: сложность сети Bitcoin изменится 12:49, Крипто Mitsubishi отзовет в России более 63 тыс. автомобилей 12:45, Бизнес Skoda рассказала о новинках для России в 2019 году 12:43, Авто SANA сообщила о гибели 30 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии 12:43, Общество СБУ начала обыски у наместника Киево-Печерской лавры 12:42, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 12:41, РБК и Toyo Все ниже и ниже: эксперты — о третьем квартале на офисном рынке Москвы 12:36, Строительство  Энистон, Джоли, Кидман: как звезды находят покой в медитации 12:33, Pink Путин подписал закон о корректировке бюджета России на 2018 год 12:33, Экономика Украина провела военные учения на побережье Азовского моря 12:31, Политика Платные парковки станут короче и уже 12:30, Авто МИД исключил зеркальный ответ на ограничения Украиной въезда россиянам 12:25, Политика Российский нападающий вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ 12:22, Спорт В Москве до конца года начнут строить еще 76 домов по программе реновации 12:18, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:17, РБК и Thomson Reuters СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель 12:11, Политика Сбербанк сообщил о «беспрецедентной» DDoS-атаке 12:08, Финансы Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 11:49, РБК и EXMO В Анкаре на здании посольства США поменяли таблички с названием улицы 11:44, Политика Goldman Sachs предсказал эскалацию торговой войны между США и Китаем 11:42, Политика
СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель
Политика, 12:11
0
СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель

Правительство ФРГ подозревает, что у технической неполадки с самолетом канцлера Ангелы  Меркель, из-за которой она не смогла вовремя вылететь на саммит G20 в Аргентине, может быть «криминальный след». Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным издания, Меркель обсудила инцидент с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен в Кельне. Собеседники газеты заявили, что дело будет рассматриваться как «криминальное». Расследование инцидента будут вести «во всех направлениях», сообщили источники издания в правительстве.

Меркель пропустит начало саммита G20 из-за проблем с самолетом
Политика

29 ноября Ангеле Меркель пришлось вернуться в Германию спустя час после вылета на саммит G20 из-за технических неполадок с лайнером Konrad Adenauer. Самолет приземлился в Кельне.

Из-за инцидента Меркель пропустит первый день саммита. Как ожидается, она и вице-канцлер Германии, министр финансов Олаф Шольц прибудут в Аргентину не ранее вечера 30 ноября.

Теги: Ангела Меркель , саммит G20 , Самолет
Главное
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет Политика
Материалы по теме
Меркель пропустит начало саммита G20 из-за проблем с самолетом Политика
Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter