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Кремль отверг влияние дела Хашкаджи на подготовку визита Путина в Эр-Рияд
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Кремль отверг влияние дела Хашкаджи на подготовку визита Путина в Эр-Рияд
Политика, 12:23
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Кремль отверг влияние дела Хашкаджи на подготовку визита Путина в Эр-Рияд

Ситуация, сложившаяся вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, не повлияла на подготовку визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

​«Мы сообщили по итогам телефонного разговора Путина и короля, что идет подготовка», — добавил он.

Сроки визита главы государства обсуждаются.

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Саудовский журналист, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи, с 2017 года проживавший в США, пропал в Турции в начале октября, после того как совершил визит в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В день исчезновения у здания генконсульства его в течение пяти часов ждала его невеста, однако в какой-то момент к ней спустились сотрудники дипмиссии и сказали, что Хашкаджи уже ушел.

В Эр-Рияде указывали, что сотрудничают с Анкарой в рамках расследования инцидента. По данным властей Саудовской Аравии, журналист пропал, после того как вышел из здания  генконсульства.

Турция вскоре объявила, что Хашкаджи был убит в консульстве. Саудовская Аравия признала, что журналист был убит, только после 20 октября. Генпрокурор страны шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что произошло преднамеренное убийство, которое расследует совместная группа двух стран.

Теги: Дмитрий Песков , Саудовская Аравия , Владимир Путин
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