«Крымский мост» опроверг слова Меркель о нарушении судоходства в Керчи

Интенсивность судоходства через Керченский пролив с января по октябрь увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост», передает ТАСС.

«Мост никак не может мешать судоходству», — подчеркнули в инфоцентре.

​Отмечается, что за этот период в обе стороны прошли более 16,7 тыс.судов, при этом длина 162 кораблей превышала 160 м. В центре добавили, что участок Крымского моста рассчитан на беспрепятственный проход всех судов, которые обычно ходят по Азовскому и Черному морям. Габариты участка акватории также не меняются из-за наличия моста.

В центре добавили, что контролирующие безопасность судоходства в Керчь-Еникальском канале службы дополнительно оснастили, поэтому были смягчены ограничения по допустимой длине судна. Теперь ее максимум составляет 252 м, в то время как до 2014 года допускались суда не более 215 м в длину.

В конце ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с судоходством в Азовском море ухудшилась после строительства моста через Керченский пролив. Она добавляла, что намерена поговорить об этом в президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 а Аргентине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что во время встречи они обсуждали инцидент с украинскими военными кораблями, однако не упоминал вопрос с Крымским мостом.