В Париже во время протестов пострадали не менее 110 человек

В Париже в результате массовых беспорядков, возникших на акциях протеста против повышения цен на бензин и увеличения налогов, пострадали не менее 110 человек. Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, передает BFMTV.
France Info отмечает, что среди раненых оказались 17 сотрудников полиции. Кастанер рассказал, что один из раненых находится в тяжелом состоянии, его придавило забором в саду Тюильри. При этом число арестованных достигло 287 человек.
По данным МВД страны, для восстановления порядка на демонстрациях, а также для тушения пожаров по всей Франции были задействованы 67 тыс. полицейских и 30 тыс. пожарных.
Акции протеста начались утром 1 декабря в Париже. Полиция оцепила оцепила часть Елисейских полей к 06:00 по местному времени (08:00 мск). Однако протестующие попытались прорваться через контрольно пропускной пункт, и полицейские применили слезоточивый газ.
Из-за беспорядков администрация метрополитена Парижа закрыла 19 станций. При этом движение по двум веткам прекратили полностью. Городские власти также ограничили движение пригородных электричек, которые идут через Триумфальную арку. До окончания рабочего дня закрылись главные парижские торговые центры — галерея Lafayette и Printemps Haussmann.