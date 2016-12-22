В Париже полиция использовала слезоточивый газ против протестующих

В Париже полиция применила слезоточивый газ во время акции на Елисейских полях против повышения цен на бензин. Об этом сообщает газета Libération.

По данным издания, полиция оцепила часть Елисейских полей к 06:00 1 декабря (08:00 мск). К 09:30 (11:30 мск) были задержаны шесть участников акции. После того как протестующие попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт на Елисейские поля, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Как сообщили в полиции, еще двое демонстрантов были задержаны за ношение запрещенного оружия. Также правоохранители разогнали толпу протестующих у подножия Триумфальной арки, однако они перешли на соседние проспекты, где начали поджигать мусорные баки.

К 10:00 (12:00 мск) были арестованы более 30 человек. К тому времени они начали забрасывать машины полицейских камнями. Позднее к протестующим присоединились железнодорожники, требующие отставки Макрона.

Согласно опубликованным в газете данным, 1 декабря полиция мобилизует около 5 тыс. сотрудников в Париже, где также запланирована акция против повышения платы за иностранных студентов.

Протесты против повышения цен на автомобильное топливо начались 17 ноября. В акциях протеста приняли участие почти 300 тыс. французов, однако президент Франции Эмманюэль Макрон, несмотря на свой низкий рейтинг, не намерен отказываться от этой идеи.