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Песков исключил сепаратную сделку по передаче Курил Японии
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Песков исключил сепаратную сделку по передаче Курил Японии
Политика, 16:58
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Песков исключил сепаратную сделку по передаче Курил Японии

Сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как передает «Интерфакс», по его словам, подобные суждения являются «политологическими домыслами». «Это не так. И так быть не может», — подчеркнул Песков. Представитель Кремля пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров советско-японскую декларацию 1956 года.

Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Политика

«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет», — сказал Песков. Он указал, что в курильском вопросе необходимо найти компромисс, который не должен противоречить интересам России и Японии.

14 ноября Владимир Путин и Синдзо Абэ встретились в Сингапуре. Японский премьер заявил, что Япония и Россия решат территориальный спор на основе доверия между лидерами стран и заключат мирный договор. В начале сентября Абэ призвал Путина заключить мирный договор и «поставить точку». Он указал, что за последний год в отношениях России и Японии произошли сдвиги, которых Москва и Токио не могли достичь последние 70 лет.

Теги: мирный договор , Курильские острова , Япония
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