Путин заявил о разделении Украины из-за военного положения

Президент России Владимир Путин заявил, что введение военного положения в некоторых регионах Украины разделило страну. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине, передает корреспондент РБК.

«Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что при более масштабных событиях на Украине не вводили военное положение. Он отметил, что его ввели в преддверии выборов, чтобы ограничить гражданские права, свободы и политическую деятельность. По словам Путина, военное положение ввели в десяти областях Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко не пользуется особой поддержкой.

25 ноября российские пограничники обстреляли три украинских военных корабля, пытавшихся переплыть через Керченский пролив. По данным ФСБ, они игнорировали требования остановиться и совершали опасные маневры. Корабли задержали, а находившихся на них 24 человека, среди которых моряки и два сотрудника Службы безопасности Украины, арестовали. Впоследствии их доставили в Москву. Троих раненых моряков поместили в больницу «Матросской тишины», а остальных отправили в СИЗО «Лефортово».

В связи с инцидентов президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в некоторых регионах страны до 26 декабря, а также перевел военно-промышленный комплекс страны в особый режим работы.