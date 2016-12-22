Гребенщиков сообщил о переносе концертов на Украине из-за «форс-мажора»

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сообщил о переносе декабрьских концертов на Украине на июнь 2019 года «по причинам форс-мажора». Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

«Наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам», — написал он.

Ранее Украина ввела запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет в связи с конфликтом в районе Керченского пролива. Там 25 ноября были задержаны три украинских военных корабля, которые, по данным ФСБ России, нарушили государственную границу. 24 украинских моряка были арестованы и доставлены в СИЗО «Лефортово».

Украинская сторона восприняла инцидент как акт агрессии и ввела в ряде областей военное положение до 26 декабря. Позднее депутат Верховной рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук также предложил запретить женщинам из России въезжать на территорию Украины. После конфликта из-за кораблей на Украину не пустили около 80 россиян.