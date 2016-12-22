Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину

Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук предложил не ограничиваться запретом на въезд на Украину для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет и распространить ограничения на женщин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Я не могу не удивиться половинчатым решениям, и, по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима», — сказал депутат. Он также вспомнил о раскрытой в США российской разведчице Анне Чапман и обвиняемой Вашингтоном в работе иностранным агентом без лицензии Марии Бутиной.

«Они успешно выполняли свою работу, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», -добавил Тетерук. По его словам, решением данной проблемы мог бы стать визовый режим.

Накануне, 30 ноября, президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны ввели запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Такие меры, по его словам, нужны для того, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды «частных» армий».

В украинской госпогранслужбе пояснили, что запрет введен в рамках военного положения и рассказали о предусмотренных исключениях. «В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы осуществляем», — заявил глава Государственной приграничной службы Петр Цигыкал.

Запрет ввели после обострения отношений Москвы и Киева из-за обстрела и задержания Россией трех украинских кораблей в Керченском проливе. В ФСБ заявляли, что они нарушили границу, не предупредили о своих маневрах и игнорировали требования остановиться. ВМС Украины говорили, что информировали российскую сторону о своих планах. Кремль назвал произошедшее «вторжением в российские воды», Киев расценил как акт агрессии и призвал усилить санкции против России.



