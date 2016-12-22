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Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину
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Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину
Конфликт в Азовском море, 06:18
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Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину

Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук предложил не ограничиваться запретом на въезд на Украину для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет и распространить ограничения на женщин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Я не могу не удивиться половинчатым решениям, и, по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима», — сказал депутат. Он также вспомнил о раскрытой в США российской разведчице Анне Чапман и обвиняемой Вашингтоном в работе иностранным агентом без лицензии Марии Бутиной.

«Они успешно выполняли свою работу, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», -добавил Тетерук. По его словам, решением данной проблемы мог бы стать визовый режим.

К каким последствиям приведет запрет на въезд россиян на Украину
Политика

Накануне, 30 ноября, президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны ввели запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Такие меры, по его словам, нужны для того, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды «частных» армий».

В украинской госпогранслужбе пояснили, что запрет введен в рамках военного положения и рассказали о предусмотренных исключениях. «В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы осуществляем», — заявил глава Государственной приграничной службы Петр Цигыкал.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Запрет ввели после обострения отношений Москвы и Киева из-за обстрела и задержания Россией трех украинских кораблей в Керченском проливе. В ФСБ заявляли, что они нарушили границу, не предупредили о своих маневрах и игнорировали требования остановиться. ВМС Украины говорили, что информировали российскую сторону о своих планах. Кремль назвал произошедшее «вторжением в российские воды», Киев расценил как акт агрессии и призвал усилить санкции против России.

 

Теги: Украина , запрет на въезд
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