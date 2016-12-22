Роспотребнадзор назвал долю получающих лечение ВИЧ-инфицированных

Лечение от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России получают 56,6% ВИЧ-инфицированных, стоящих на диспансерном учете, говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном во Всемирный день борьбы со синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

В ведомстве отметили, что это число выросло почти вдвое с 2012 года, тогда антиретровирусная терапия охватывала 26,6% зарегистрированных больных. При этом 60% препаратов, используемых для их лечения, производятся в России.

В мире антиретровирусные препараты получают примерно 60% (21,7 млн человек) от числа инфицированных СПИДом, заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что количество новых заболевших за семь лет снизилось на 18% — с 2,2 млн в 2010-ом до 1,8 млн в 2017 году.

Ранее Россию назвали лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. Такие данные содержались в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Так, из 160- тыс. новых случае ВИЧ в 2017 году, 104 тыс. приходились на Россию.

В Минздраве и Роспотребнадзоре эти данные назвали недостоверными. Так, по словам министра Вероники Скворцовой, в 2017-ом в России выявили ВИЧ у 85 тыс. человек, а в 2018-ом — у 71,3 тыс. При этом всего в стране 714 тыс. ВИЧ-инфицированных, сказала она.