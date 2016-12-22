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Минздрав ответил на данные ВОЗ о скорости распространения ВИЧ в России
Общество, 19:49
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Минздрав ответил на данные ВОЗ о скорости распространения ВИЧ в России
Распространение ВИЧ в России удалось серьезно замедлить, рассказала Вероника Скворцова, об этом говорит статистика Минздрава, пояснила она. Ранее ВОЗ назвала Россию лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минздрав имеет доступ к более точным данным о числе ВИЧ-инфицированных в России, чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и они ниже, чем приводит международная организация, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Высказывания министра цитируют ТАСС и «Интерфакс».

По ее словам, в абсолютных цифрах в прошлом году в России было выявлено 85 тыс. заболевших. «Мы знаем, сколько у нас было новых случаев — их было 85 тыс. 802 человека, а не 104 тыс. [как по данным ВОЗ]», — заявила Скворцова. По ее словам, данные ВОЗ формируются с учетом использования усредненных коэффициентов, «которые существуют в Африке, в Южной Америке, в Европе и в других странах».

По ее словам, в 2018 году эти показатели еще меньше — 71 тыс. 365 новых заболевших. Министр также отметила, что в России есть подробный федеральный регистр ВИЧ-инфицированных, в котором на данный момент состоят 714 тыс. 67 человек с ВИЧ-инфекцией.

Ранее ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорилось, что по итогам 2017 года Россия заняла первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы — 104 тыс. новых случаев из 160 тыс. случаев всего в европейском регионе.

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Общество

Министр рассказала, что с 2011 по 2014 год число новых случаев заражения увеличивалось на 12,5–13% в год, а в 2016 «переломном» году это количество составило 8%. «Удалось прервать размножение ВИЧ-инфекции. Вышли на минус 2% в этом году по сравнению с прошлым», — сказала Скворцова. Всего, по расчетам Минздрава, не менее 88% ВИЧ-инфицированных состоят на учете и находятся под наблюдением врачей, добавила она.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: ВИЧ-инфицированные , статистика , Минздрав , Всемирная организация здравоохранения ...
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