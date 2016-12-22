Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

В России в прошлом году выявляли более 70 новых случаев заболевания на 100 тыс. человек. В стране было зафиксировано 104 тыс. новых диагнозов, при этом по Европе в целом — 160 тыс.

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Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия. Такие данные за 2017 года обнародована в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты в общей сложности зафиксировали около 160 тыс. новых случаев ВИЧ за прошлый год, 130 тыс. — в Восточной Европе, при этом подавляющее большинство случаев — 104 тыс. диагнозов — были зарегистрированы в России.

В России выявляли 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тыс. человек, на Украине — 37 случаев, в Белоруссии — 26,1, в Молдавии — 20,6. В Центральной Европе показатель составил 3,2 случая. Самые низкие показатели в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9).

Согласно докладу, в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).

При этом в целом специалисты отметили снижение количества новых случаев в Западной Европе. Среди причин называются программы, предлагающие более частые и целенаправленные тесты на ВИЧ.

«Это позволяет быстро связываться с системой здравоохранения и немедленно приступать к антиретровирусному лечению лиц, тесты которых показали положительные результаты», — приводятся в докладе слова директора ECDC Андреа Аммон.

В России есть сложности с лечением людей с ВИЧ-инфекцей, заявила «Интерфаксу» региональный директор по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдана.

«Если учитывать, что на конец 2017 года, по оценочным данным, людей с ВИЧ было почти 1 млн человек, то охваченных лечением порядка 400 тыс. человек, то есть 40%», — сказал он, отметив, что России нужно принять срочные меры и разработать федеральную программу, которая обеспечила бы всех людей с ВИЧ в России непрерывным лечением.

По мнению эксперта, низкие показатели лечения можно объяснить нехваткой ресурсов.

По данным Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре на 2017 год, в России с ВИЧ-инфекций живет около 1 млн человек.